МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Прогнозируемые минэнерго США цены на нефть в одном из сценариев к 2050 году на уровне 183 доллара за баррель Brent, если отталкиваться от текущей ситуации, могли бы ненадолго дать рублю укрепиться до уровней 50 и даже 30-40 рублей за доллар, но в любом случае не смогли бы гарантировать отечественной валюте прочную защиту, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

В целом к предложенному сценарию с ценой на нефть через 30 лет эксперты относятся осторожно, так как его реализация предполагает либо линейный рост на протяжении всего этого периода, либо глобальные потрясения.

"Сразу стоит отметить, что к прогнозам на столь отдаленную перспективу необходимо, конечно, относиться с определенной долей скепсиса. Однако, как показывает история, на рынках нет ничего невозможного", — говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

"Цена нефти на уровне 180 долларов за баррель в текущих реалиях выглядит пугающе, но если вспомнить, что речь идет о перспективе 30 лет, то картинка меняется", — отмечают экономисты по России и СНГ ИК "Ренессанс капитал" Софья Донец и Андрей Мелащенко.

При этом аналитик компании "Открытие брокер" по товарным рынкам Оксана Лукичева обращает внимание, что управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020) предлагает три сценария развития. И лишь по одному из них к 2050 году цена на нефть марки Brent может достичь 183 долларов за баррель — в случае высоких производственных затрат и низкой доступности ресурсов.

При этом второй сценарий, базовый, предполагает отсутствие изменений в ключевых энергетических законах и нормативных актах в будущем, и по нему цена на нефть марки Brent поднимется гораздо скромнее, до 105 долларов за баррель, указывает она. А в случае низких производственных затрат и относительно высокого уровня доступности ресурсов к 2050 году цена на нефть марки Brent может снизиться до 46 долларов за баррель.

ДОЛЛАР ПО 30 ИЛИ ПО 200 РУБЛЕЙ?

Если бы это происходило сейчас, то при цене нефти в 183 доллара за баррель, учитывая бюджетное правило, российская валюта ненадолго могла бы укрепиться до 50 рублей за доллар, полагает Дроздов.

"Если при сохранении всех вводных (в том числе объемов добычи и экспорта) предположить, что нефть достигнет данного значения в этом году, рубль мог бы укрепиться более чем вдвое – но это, очевидно, не имеет ничего общего с базовым сценарием", — добавляют экономисты "Ренессанс капитала".

"Другое дело, что сейчас рассуждать в медийном пространстве о нефти на уровне 183 доллара за баррель это примерно то же самое, что рассуждать о долларе за 200 рублей. Для того чтобы нефть достигла такого уровня в короткие сроки, предложение должно сократиться кратно либо кратно должен вырасти спрос. Ни один из данных сценариев в обозримой перспективе не ожидается", — поясняют они.

МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ — И НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТЬСЯ

Тридцатилетний же горизонт уже ожидаемо теряется в тумане, следует из слов экспертов агентства.

"На наш взгляд, в перспективе 2050 года влияние нефти на курс рубля не поддается адекватной оценке. Рублевая валюта в этот период может продемонстрировать как значительное укрепление, до уровней 30-40 рублей за доллар, за счет активизации экономического роста, повышения Россией своей инвестиционной привлекательности, развития рыночной инфраструктуры и инвестклимата и так далее", — рассуждает финансовый аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека.

Но точно так же нельзя исключать, что нефтяные цены даже вблизи 200 долларов не смогут гарантировать рублю какую-либо прочную защиту, добавляет он. Например, на столь дальнем временном горизонте мы можем увидеть колоссальное усиление санкционного давления на РФ со стороны Запада, в том числе и на российский нефтяной экспорт, отмечает аналитик. В таких условиях рубль может быть изолирован от существенной части нефтяной поддержки, и его курс будет формироваться на уровнях 100 рублей за доллар и выше, также замечает он.

При этом, исходя из величины временного промежутка, и ничего фантастического в прогнозе американского минэнерго нет.

"Допустим, долларовая инфляция составляет в среднем 2%, допустим, в ценах на нефть в реальном выражении сохранится такой же восходящий тренд, который наблюдался в последние десятилетия – это уже может обеспечить темп роста цен в 3-4% в год в среднем. А за 30 лет это может вывести цены на те самые 180 долларов за баррель", — строят модель Донец и Мелащенко.

А директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин отмечает, что при моделируемом линейном росте стоимости нефти от 65 долларов за баррель (средней цены за прошлый год) до уровня, превышающего 180 долларов за баррель, ничего особенного в таком сценарии с долларом или курсом рубля произойти не должно, достаточно будет того, чтобы сланцевый бум сошел на нет.

Это один из сценариев – инерционный, где мы не принимаем в расчет каких-либо существенных технологических и политических шоков, в таком сценарии и для рубля каких-либо потрясений происходить не должно, соглашаются экономисты "Ренессанс капитала".

НАВОДЯ НА РЕЗКОСТЬ

С точки же зрения адекватности каждой из оценок EIA, вероятнее всего, рынок будет в ближайшие 30 лет колебаться в обозначенном диапазоне, 46-183 доллара за баррель, если учитывать, что с 1983 по 2019 годы среднегодовая стоимость нефти марки Brent составила 43 доллара, а диапазон колебаний среднегодовых цен находился в пределах 14-100 долларов за баррель, указывает Лукичева.

Можно сделать вывод, что стоимость нефти в долларах выросла за последние 40 лет примерно вдвое с соответствующим обесценением американской и прочих валют, указывает аналитик.

В 2008 году, во время мирового финансового кризиса, на фоне падения финансовых рынков нефть, не без помощи влиятельных СМИ, была провозглашена перспективным активом — в результате за считанные месяцы цена на эталонный сорт Brent взлетела до 148,4 доллара за баррель, напоминает Дроздов. Поэтому, несмотря на отсутствие фундаментальных оснований для столь высокой цены, обозначенной EIA, нельзя полностью исключать повторения сценария 2008 года в будущем, добавляет он.

Если мы говорим о фундаментальных факторах, то, соответственно, для реализации "оптимистичного" прогноза можно ожидать "сверхнормальный" экономический рост, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Условно говоря, Китай должен выйти на уровень 2000-х годов, когда он показывал рост ВВП свыше 10%, США, Россия также должна вернуться к темпам роста того периода. Фактически должен начаться новый цикл экономического роста, а сейчас мы находимся в завершающем цикле, после которого наступает рецессия, добавляет он.

Менее предсказуемый позитивный для нефтяных цен драйвер, политический – это военные действия, которые могут затронуть ближневосточные страны и прочих крупнейших экспортеров; или США должно резко сократить производство сланцевой нефти, или ОПЕК еще больше начать ужесточать квоты на добычу нефти, отмечает эксперт.

"Это классические факторы, которые должны пройти какую-то фазу обострения, но рынки так не живут, даже рынки облигаций и акций", — говорит он.

По оценке Дейнеки, в перспективе 2050 года более вероятным видится движение нефтяных цен к уровням 100 долларов, нежели к отметкам в 200 долларов и выше.

Любой из сценариев может осуществиться, хотя больший вес отдан сценарию, в котором нефть будет стоить 105 долларов за баррель, также отмечает Лукичева.