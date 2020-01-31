МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Поставки нефти Саудовской Аравии и Россия в Китай в 2019 году достигли рекордно высоких показателей, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Так, импорт нефти из Саудовской Аравии в Китай за год подскочил почти в 1,5 раза, до рекордных 83,32 миллиона тонн (1,67 миллиона баррелей в сутки). В то же время поставки РФ в КНР составили 77,64 миллиона тонн нефти, или 1,55 миллиона баррелей в сутки, что почти на 9% больше, чем в 2018 году.

При этом по итогам года импорт нефти КНР из США, Ирана и Венесуэлы резко упал. Так, Соединенные Штаты поставили в Китай в 2019 году 6,35 миллиона тонн нефти, что почти вдвое ниже показателя годичной давности. Как отмечает агентство, это произошло на фоне торговой войны между странами, и в 2020 году поставки нефти из США в Китай могут вырасти после подписания первой части торговой сделки между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Нефтяной импорт из Ирана в минувшем году упал также почти вдвое, до 14,77 миллиона тонн, а из Венесуэлы — на 31,5%, до 11,39 миллиона тонн.

В том, что касается показателей декабря, то в минувшем месяце Россия поставила в Китай 7,362 миллиона тонн нефти, что на 4,6% превышает показатель годичной давности. При этом импорт нефти Китая из Саудовской Аравии увеличился в декабре всего на 0,3% в годовом выражении, составив 6,991 миллиона тонн. Третье место по объемам поставок нефти в Китай разделили Ангола и Ирак, вслед за ними Оман. При этом Китай не покупал нефть из США и Венесуэлы, а импорт из Ирана составил всего 405 тысяч тонн.