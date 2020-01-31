МИНСК, 31 янв — ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло решение о повышении с 1 февраля тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзиту нефти по территории республики на 6,6%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Ранее в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович заявил журналистам, что Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит по Белоруссии российской нефти, поэтому он вырастет с 1 февраля более чем на 6%, примерно, на 6,6% в соответствии с ранее утвержденной сторонами методикой.

"МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%. Постановление МАРТ от 28 января 2020 года №6 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" вступает в силу с 1 февраля 2020 года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.