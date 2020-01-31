МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron, приходящаяся на головную организацию, по итогам 2019 года составила 2,924 миллиарда долларов, что в 5 раз меньше прошлогоднего показателя, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,54 доллара против 7,74 доллара годом ранее. Общая выручка компании уменьшилась на 11% и составила 146,516 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron за год составил 3,058 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 4% выше уровня 2018 года. В сегменте upstream (разведка и добыча) компания продемонстрировала прибыль в 2,576 миллиарда долларов, что в 5 раз меньше, чем за предыдущий год, в downstream (переработка и сбыт) прибыль составила 2,481 миллиарда долларов (сокращение на 34%).

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала убыток в размере 6,61 миллиарда долларов против прибыли в 3,73 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 3,51 доллара против прибыли 1,95 доллара в четвертом квартале 2018 года. Выручка Chevron снизилась в отчетном квартале на 14% — до 36,35 миллиарда долларов. Эксперты ожидали выручку на уровне 38,1 миллиарда долларов.

Объем добычи Chevron за квартал составил 3,078 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день (снижение на 0,1% в годовом выражении). В сегменте upstream компания продемонстрировала убыток в 6,734 миллиарда долларов против прибыли в 3,29 миллиарда долларов за аналогичный период 2018 года, в downstream — прибыль сократилась на 21,7%, до 672 миллионов долларов.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США. Корпорация работает более чем в 180 странах.