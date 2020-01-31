АЛМА-АТА, 31 янв — ПРАЙМ. ОПЕК+ обсуждает перенос встречи, которая в настоящее время планируется 6 марта, на более ранний срок на фоне ситуации в Китае с коронавирусом, но окончательного решения еще нет, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с членами ОПЕК+ о переносе своей предстоящей встречи с марта на начало февраля.

"Мы можем раньше встретиться, это вообще не проблема, очень оперативно встретиться при необходимости. Мы даже можем перенести встречу, мы это обсуждали, что готовы перенести. Но по поводу сроков и даты мы в стадии обсуждения, исходя из оценки ситуации", — сказал он.

По словам Новака, странам ОПЕК+ для возможной реакции нужно точнее оценить ситуацию с коронавирусом, помониторить ее развитие в течение ближайших нескольких дней.

"Если снижение экономики (Китая — ред.) будет, а прогнозы сбудутся, если так будут развиваться события, конечно, спрос (на нефть — ред.) будет снижаться", — прокомментировал Новак вопрос о влиянии ситуации с коронавирусом в Китае на рынок нефти.

"Мы в принципе готовы реагировать на эти вещи (в рамках ОПЕК+ — ред.). Но для этого сейчас нужно более точно оценить ситуацию, помониторить, как это будет развиваться в течение ближайших нескольких дней", — добавил российский министр.

Он также заверил, что ОПЕК+ сможет отреагировать, если будут значительные последствия для нефтяного рынка из-за коронавируса.

"У нас четкое понимание, что сообща в рамках ОПЕК+ мы можем в том числе, если это будет касаться нефтяного рынка значительно, повлечет какие-то последствия, мы сможем на это отреагировать", — сказал министр в ответ на вопрос о последствиях распространения коронавируса для нефтяного рынка.

При этом Новак отметил, что потенциальным риском является лишь снижение спроса на нефть.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемой 6 марта встрече альянса в Вене.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.

В четверг вечером рынок нефти на этом фоне падал в цене на 3,3%, до 57 долларов за баррель сорта Brent, обновляя минимумы с начала октября.