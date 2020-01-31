США сняли санкции с китайской компании COSCO и связанных с ней подразделений
ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. США сняли санкции с китайской судоходной компании COSCO, которые ранее были введены из-за нарушения запретительных мер по Ирану, сообщили в пятницу в американском министерстве финансов.
Меры также сняты со связанных с этой компанией подразделений.
Санкции против COSCO Shipping Tanker (Dalian) были введены в сентябре прошлого года. По словам госсекретаря США Майка Помпео, это было сделано в связи с транспортировкой иранской нефти вопреки американским санкциям.
В опубликованном минфином сообщении также идет речь о снятии санкций с гражданина Китая Сюй Ячжоу, одного из руководителей компании.
https://1prime.ru/energy/20200131/830878639.html