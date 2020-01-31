МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. США в ноябре 2019 года по-прежнему лидировали по добыче нефти в мире, производя в среднем 12,879 миллиона баррелей в день и опережая по этому показателю РФ и Саудовскую Аравию, которые сохранили второе и третье места соответственно, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и доклада ОПЕК.

При этом, по данным EIA, США в ноябре увеличили добычу на 1,6% по сравнению с октябрем. В октябре добыча составляла 12,676 миллиона баррелей в день, а в ноябре 2018 года — 11,999 миллиона.

Согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в ноябре добыла 46,073 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 11,3 миллиона баррелей в сутки. В месячном выражении среднесуточная добыча увеличилась на 0,5%. В то же время по информации январского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре сократилась на 1,3% к октябрю, составив 9,9 миллионов баррелей в сутки.

США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,103 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года. После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,974 миллиона баррелей в сутки.

Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет. Текущему росту добычи способствует также восстановление рынка нефти после спада в 2014–2015 годах.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей — в первом квартале 2020 года.