МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются, трейдеры оценивают ситуацию вокруг распространения коронавируса из Китая и заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака о возможной реакции ОПЕК+ на последствия коронавируса для рынка нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.47 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,22%, до 56,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,98%, до 51,11 доллара за баррель.

Ранее в пятницу Александр Новак заявил, что странам ОПЕК+ для возможной реакции нужно точнее оценить ситуацию с коронавирусом, который может привести к снижению экономики КНР, что, в свою очередь, приведет к снижению спроса на нефть, так как Китай является крупнейшим импортером этого сырья.

При этом он отметил, что ОПЕК+ может договориться о переносе встречи с марта на февраль и что картель сможет отреагировать, если будут значительные последствия для нефтяного рынка из-за коронавируса.

Аналитик брокерской компании Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что ОПЕК+ готова действовать в случае необходимости, но, вероятно, допустит краткосрочное снижение цен, в надежде на то, что экономические последствия распространения коронавируса будут незначительными.

Нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что за неделю, завершившуюся 31 января, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 1, до 675 агрегатов.