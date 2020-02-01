МИНСК, 1 фев /ПРАЙМ/. Официально опубликовано постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, которым установлены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории республики. Текст документа размещен в субботу на национальном правовом интернет-портале страны.

Накануне пресс-служба министерства сообщила, что принято решение о повышении с 1 февраля тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзиту нефти по территории республики на 6,6%. Ранее МАРТ и ФАС России не договорились о размерах повышения тарифов, в связи с чем тарифы были проиндексированы в соответствии с методикой, утвержденной странами в 2010 году.

Согласно документу, тариф на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Белоруссии, по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) – Адамова Застава" с 1 февраля составляет 365,37 российского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), "Унеча (Высокое) – Броды" — 156,93 российского рубля.

Кроме того, проиндексированы тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях. Так, при транспортировке нефти по маршрутному направлению "Речица – Мозырский нефтеперерабатывающий завод" тариф с 1 февраля установлен в размере 0,61 белорусского рублях за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), "Речица – Адамова Застава" — 9, "Речица – линейная производственная диспетчерская станция Мозырь" — 0,52, "Речица – Броды" — 1,28.

Также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению "Невель – Полоцк – ОАО "Нафтан" в размере 43,02 российского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), "Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан"" — 165,16, "Унеча (Высокое) – Мозырь – Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — 77,86.