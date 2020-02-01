МИНСК, 1 фев — ПРАЙМ. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти на 100% и по конкурентным ценам.

"США хотят Белоруссии помочь создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам", — заявил Помпео журналистам в субботу в Минске.

При этом, по его словам, Вашингтон и Минск пока не приблизились к моменту, когда санкции против Белоруссии могут быть отменены, но прогресс в этом направлении есть.

"Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели", — сказал Помпео.