МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Зарегистрированный на Кипре трейдер Cantarell Trading признал вину в незаконной транспортировке на Украину дизельного топлива с Орского НПЗ компании "Фортеинвест", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, говорится в письме трейдера в компетентные органы РФ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, подлинность которого РИА Новости подтвердили в "Фортеинвесте", между компанией и Cantarell Trading в 2017 году был заключён договор о поставке дизтоплива в Турцию. При этом в момент погрузки на танкер права собственности на топливо полностью перешли к трейдеру.

"В результате изменившейся конъюнктуры рынка, в процессе транспортировки дизельного топлива компанией Cantarell Trading LTD было принято решение о перенаправлении судна на Украину, что в последующем стало основанием для проверки и возбуждения уголовного дела о контрабанде правоохранительными органами Российской Федерации", — говорится в письме.

Cantarell отмечает, что в ходе расследования в сферу внимания следователей попали владельцы и руководство "Фортеинвеста", в том числе Михаил Гуцериев и его сын, глава компании Саид Гуцериев. Следственные действия "получили необоснованную огласку в СМИ, что привело к имиджевым потерям в бизнес-среде", пишет трейдер, добавляя, что представители нефтяной компании не имеют отношения к решению об изменении адресата поставки.

В декабре в СМИ появились сообщения об обысках в квартире Михаила Гуцериева и офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. Также сообщалось, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов. В "Сафмаре" эту информацию не подтвердили.