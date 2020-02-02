МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления госсекретаря США Майка Помпео о "выводе отношений с Белоруссией на новый уровень" напоминают обещания в адрес экс-президента Украины Виктора Януковича.

Ранее Майк Помпео посетил Белоруссию в рамках своего евразийского турне. Он заявил, что американские компании готовы обеспечить потребности Белоруссии в нефти на 100% и по конкурентным ценам.

"США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла "для вывода отношений на новый уровень". Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в своё время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Между тем Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеды и по железной дороге на свой НПЗ в Новополоцке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой говорил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.