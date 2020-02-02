МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами альянса.

"Заседание запланировано на вторник-среду (4-5 февраля — ред.)… Изначально его хотели провести перед министерскими встречами в марте", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такую идею обсуждает Саудовская Аравия с членами ОПЕК+.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак в пятницу подтвердил, что ОПЕК+ обсуждает перенос встречи на фоне ситуации в Китае с коронавирусом, но окончательного решения еще нет. Он также отметил, что для возможной реакции нужно точнее оценить ситуацию с коронавирусом, помониторить ее развитие в течение ближайших нескольких дней.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемой 6 марта встрече альянса в Вене.