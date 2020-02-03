МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В феврале экспорт нефти из Ливии в итоге составит лишь 1,8 миллиона баррелей после 34 миллионов в январе, даёт свою оценку агентство Блумберг.

"Ливия собирается в феврале экспортировать 1,8 миллиона баррелей со своих морских месторождений Бури и Аль-Джурф тремя партиями", — отмечает агентство.

По сообщению Блумберга, в январе страна планировала поставить на внешний рынок около 34 миллионов баррелей нефти, до остановки работы в стране нефтяных портов и большинства нефтяных месторождений. Теперь план погрузки на февраль будет включать в себя 600 тысяч баррелей с Бури и две партии по 600 тысяч баррелей с Аль-Джурфа.

В январе Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине месяца дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

В конце января NOC также заявила, что добыча нефти в стране опустилась до 284 тысяч баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона вследствие "незаконной блокады" портов её отгрузки.