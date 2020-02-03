МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американский инвестиционный банк Citigroup Inc. снизил прогноз по стоимости нефти марки Brent в первом квартале 2020 года до 54 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 69 долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на обзор банка.

Таким образом снижение прогноза составило 22%. Citi также понизил прогноз по стоимости нефти Brent во втором квартале до 50 долларов с 68 долларов, а в третьем — до 53 долларов с 63 долларов.

Кроме того, банк допускает, что стоимость барреля Brent может рухнуть до 47 долларов, что будет самым низким показателем за два с половиной года.

"Снижение прогнозов на последующие два квартала основано на представлении банка о том, что влияние вируса будет более продолжительным и сильным, чем предполагалось ранее", — пишет агентство. В то же время банк пересмотрел свой прогноз на четвертый квартал по цене Brent до 58 с 57 долларов за баррель.

Январь стал для рынка нефти худшим с 1991 года, когда котировки за месяц рухнули на 26%. За прошедший январь фьючерсы на нефть Brent обвалились на 15,5% — с отметки 66 долларов за баррель до уровней ниже 56 долларов на торгах в пятницу.

Такое падение цен на нефть связано с быстрым распространением коронавируса за пределами Китая. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361. Инвесторы опасаются негативного влияния сложившейся ситуации на всю мировую экономику и спрос на нефть.