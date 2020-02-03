МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса представители стран ОПЕК+ могут уже 4-5 февраля провести экстренное заседание мониторингового комитета для оценки последствий ситуации в Китае для нефтяного рынка. Ряд экспертов, опрошенных агентством "Прайм", считает, что ОПЕК+ предложит компенсировать снижением добычи выпадающее в Китае потребление нефти. По мнению же других, конкретных шагов по сокращению добычи на февральской встрече принято не будет.

Так или иначе, развитие ситуации с коронавирусом останется ключевой темой для нефтяного рынка в ближайшее время, предупреждают аналитики. Если эпидемию не удастся затормозить, спрос на нефть продолжит снижаться. При этом проблемы со сбытом могут возникнуть прежде всего у Саудовской Аравии и России, поставляющих в КНР значительные объемы нефти.

Из-за влияния распространения коронавируса спрос на нефть в Китае к февралю упал примерно на 3 млн баррелей в день, что на 20% ниже обычного общего потребления в этот календарный период.

По информации агентства Рейтер, ОПЕК+ рассматривает возможность дополнительного сокращения добычи нефти на 500 тыс баррелей в сутки из-за воздействия коронавируса на спрос на нефть. При этом источники агентства сообщают о возможности проведения министерской встречи 14-15 февраля, хотя ранее она планировалась в марте.

ОПЕК+ И ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

Начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских считает, что с учетом возможного дальнейшего снижения потребления нефти из-за коронавируса перенос заседания ОПЕК (и ОПЕК+) с марта на февраль выглядит более чем актуальным.

Вполне возможно, что страны ОПЕК+ постараются хотя бы частично компенсировать снижением добычи выпадающее в Китае потребление нефти.

"Во всяком случае, увеличить планку снижения с сегодняшних 1,7 млн баррелей в день еще 1 млн баррелей страны ОПЕК+ могут без особенного труда", — отмечает он.

"Решительность намерений стран ОПЕК по переносу очередного заседания, а также готовность к сокращению добычи могут удержать цены нефти от слишком сильного дальнейшего падения. Во всяком случае, пока снижение ниже минимумов конца 2018 года кажется маловероятным", — считает Подлевских.

Главный стратег "Универ Капитала" Дмитрий Александров не исключает того, что ОПЕК+ предложит дополнительное сокращение добычи на 500-700 тыс баррелей в сутки, что позволит нефти вернуться к цене в 58-60 долларов за баррель.

Однако, по его словам, одних мер альянса для компенсации снижения спроса со стороны КНР будет недостаточно. Из-за событий в Ливии мировое производство нефти потеряло около 1 млн баррелей в день, но рынок на это не отреагировал.

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку “БКС Брокер” Василий Карпунин полагает, что на экстренной встрече ОПЕК+ конкретных мер по дополнительному снижению добычи нефти принято не будет. Какие-либо решения возможны лишь в марте в случае продолжения устойчивого падения цен на нефть.

"Это лишь сигнал трейдерам и инвесторам, что страны ОПЕК+ в любой момент могут принять меры для недопущения обвала на рынке нефти", — сказал он.

Аналитик Nordea Bank Григорий Жирнов также согласен с тем, что участники ОПЕК+ пока не будут менять параметры действующей сделки по сокращению нефтедобычи из-за неопределенности ситуации с распространением вируса и его влиянием на китайскую экономику.

Вероятнее всего, страны согласуют продление действующей сделки до лета или до конца года и выразят готовность изменить ее в случае сильного ухудшения ситуации в экономике Китая или на глобальных финансовых рынках, считает он.

По мнению Жирнова, в условиях опасений за спрос на энергоносители сторона предложения гораздо меньше волнует участников рынка — цены на нефть практически не реагируют на словесные интервенции представителей ОПЕК+. Как следствие, развитие ситуации с коронавирусом в Китае останется ключевой темой для нефтяных цен в ближайшее время.

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ЭПИДЕМИЮ

Cамый главный вопрос заключается в том, как быстро удастся взять дальнейшее распространение эпидемии под контроль и не послужит ли эпидемия спусковым крючком для серьезной дестабилизации мировой финансовой системы, говорит Подлевских.

"При таком варианте развития событий цены на нефть, даже несмотря на старания ОПЕК+, вынуждены будут искать поддержку на существенно более низких уровнях — а это будет уже совсем иной мир”, — предупреждает эксперт.

Впрочем эксперт надеется, что такого рода дестабилизации в ближайшие месяцы все-таки удастся избежать.

Александров напоминает, что снижение цены нефти – это долговременный тренд, так как мировое предложение нефти стабильно превышает спрос, который постоянно сокращается.

“В таких условиях в среднем по году цена барреля может составить 50-55 долларов за баррель, а в случае негативных новостей о распространении коронавируса нефть может опуститься до 40-45 долларов, — прогнозирует Александров. — Но даже если эпидемию удастся остановить, последствия сокращения китайской экономики будут негативно сказываться на темпах мировой экономики в течение всего года”.

Подлевских считает преждевременным строить прогнозы о дальнейших действиях ОПЕК+: ситуация стремительно меняется, и к моменту предстоящего заседания ОПЕК+ поступит еще очень много дополнительной информации.

"Но даже сами такого рода встречи в последние годы оказывали благоприятное действие на цены нефти", — заключает аналитик.