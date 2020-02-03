МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти "Лукойла" в 2019 году без учета проекта "Западная Курна-2" выросла на 0,3% по сравнению с 2018 годом, до 85,9 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Суммарная добыча нефти с учетом проекта "Западная Курна-2" составила 87,5 миллиона тонн.

"Рост добычи нефти в основном связан с запуском второй очереди проекта Шах-Дениз в Азербайджане в 2018 году, а также с приобретением в сентябре 2019 года доли в проекте Marine XII в Республике Конго", — говорится в сообщении.

Добыча углеводородов в 2019 году выросла на 1,4% и составила 2,35 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча газа группой "Лукойл" в 2019 году выросла на 4,5% — до 35 миллиардов кубометров. Рост добычи в основном связан с развитием газовых проектов в Узбекистане, отметила компания.