МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль совместного предприятия "Роснефти" и "Газпром нефти" — "Славнефти" — по РСБУ в 2019 году выросла на 27% по сравнению с прошлым годом и составила 4,722 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 2,5%, до 18,9 миллиарда рублей, валовая прибыль снизилась на 27%, составив 2,6 миллиарда рублей. Себестоимость продаж компании увеличилась на 3% и составила 16,3 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства "Славнефти" за год увеличились в 2,1 раза, до 107,3 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 17%, составив 17,9 миллиарда рублей.

"Славнефть" — СП "Роснефти" и "Газпром нефти". Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии текущего года выросла в 1,8 раза, до 5,17 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО, приходящаяся на акционеров, — снизилась на 0,2% и составила 10,472 миллиарда рублей.