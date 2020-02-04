МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips по итогам 2019 года получил чистую прибыль в размере 7,189 миллиарда долларов, что на 15% превышает показатель предыдущего года, говорится в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 6,4 доллара против 5,32 доллара годом ранее. Выручка компании за минувший год между тем сократилась на 5%, до 36,67 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips в отчетном периоде вырос на 5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,348 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

По итогам четвертого квартала 2019 года компания получила чистую прибыль в 720 миллионов долларов, что в 2,6 раза ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,65 доллара против 1,61 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в отчетном квартале достигла 8,140 миллиарда долларов, что на 21,4% ниже показателя годичной давности. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips сократился на 2%, до 1,334 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Целевой среднегодовой показатель по добыче углеводородов ConocoPhillips в 2020 году составляет 1,23-1,27 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом в первом квартале компания ожидает добычу на уровне 1,24-1,28 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11 тысяч человек.