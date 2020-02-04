МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ рассматривают сценарий, согласно которому дополнительное сокращение добычи нефти может составить 0,8-1 миллион баррелей в день в связи с коронавирусом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Сценарии ОПЕК+ предполагают увеличение возможного сокращения добычи до 800 тысяч — 1 миллиона баррелей в день. ОПЕК+ обдумывает более агрессивный ответ на вспышку коронавируса в Китае", — цитирует издание источников. Первоначально ОПЕК+ планировала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день.

Страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти. Заседание проходит 4-5 февраля в Вене, хотя изначально его планировалось провести перед министерскими встречами в марте.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае, снизившей спрос со стороны этого крупнейшего импортера нефти в мире, ОПЕК+ обсуждает перенос министерских встреч на более ранний срок, а СМИ сообщали об анализе альянсом дополнительных действий для поддержания баланса на рынке.