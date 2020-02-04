МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Технический комитет ОПЕК+ оценил замедление роста спроса на нефть в текущем году в 200 тысяч баррелей в сутки в случае развития ситуации с коронавирусов по худшему сценарию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на слова делегатов.

"Внутренний анализ, предоставленный техническим комитетом ОПЕК+ во вторник в Вене показал, что сокращение роста спроса на нефть в текущем году составит 200 тысяч баррелей в сутки при условии развития ситуации с коронавирусом по худшему сценарию", — говорится в сообщении.

Ожидается, что рост спроса на нефть замедлится до 1,01 миллиона баррелей в сутки с оценки прошлого месяца в 1,22 миллиона, которая была установлена до появления вируса.

В сообщении отмечается, что в первом квартале текущего года рост спроса замедлится до 0,8 миллиона баррелей в сутки с предыдущей оценки в 1,17 миллиона баррелей в день. Во втором квартале рост спроса, по словам делегатов, снизится до 0,77 миллиона баррелей в сутки с прошлой оценки в 1,8 миллиона баррелей. Во втором полугодии рост спроса, по оценке комитета, может восстановиться до 1,2-1,3 миллиона баррелей в день.

Падение спроса на нефть, вероятно, приведет к переизбытку предложения на рынке в 0,6 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, а во втором квартале переизбыток нефти может составить 1 миллион баррелей, если сокращение добычи нефти ОПЕК останется на текущем уровне.

Если ситуация с коронавирусом будет развиваться в соответствии с умеренным сценарием рост спроса на нефть в текущем году составит 1,09 миллиона баррелей в сутки, что ниже предыдущей оценки на 124 тысячи баррелей.