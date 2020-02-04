МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Вопрос компенсаций Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли зависит от результатов переговоров на высшем уровне, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Здесь идут переговоры на высшем уровне, соответственно, Минфин будет ждать результатов переговоров на высшем уровне. Налоговая политика в отношении Белоруссии будет определяться результатами переговоров на высшем уровне", — сказал он.

По его словам, Минфин РФ не намерен отказываться от налогового манёвра в ТЭК после изменений в кабмине РФ, маневр будет осуществлён в соответствии с предусмотренным Налоговым кодексом планом.

"У Минфина России точно нет плана отказываться от налогового манёвра, мы полагаем, что налоговый манёвр осуществляется в соответствии с планом. И он должен быть завершён в соответствии с тем планом, который сейчас в Налоговом кодексе зафиксирован. Мы не видим никакой необходимости никаких доработок в части налогового манёвра", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о будущем налогового манёвра в ТЭК после смены правительства.

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 и 2020 году — по 400 миллионов долларов дополнительных издержек из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.