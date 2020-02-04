МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Технический комитет ОПЕК+ не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти на заседании во вторник, но рассмотрит этот вопрос в среду, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегата.

"Технический комитет ОПЕК+ не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти на встрече в Вене, но вернется к этому вопросу в среду", — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам делегата, комитет оценил замедление роста спроса на нефть из-за влияния коронавируса в 200-400 тысяч баррелей в сутки.

Заседание технического комитета ОПЕК+ проходит 4-5 февраля. Ранее агентство также со ссылкой на делегата сообщало, что вспышка коронавируса приведет к замедлению роста спроса на нефть до 0,8 миллиона баррелей в день в первом квартале. В результате чего, комитет ожидает возникновения переизбытка предложения на нефтяном рынке в размере 0,6 миллиона баррелей в день.