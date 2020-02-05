МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" и Indian Oil подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 миллионов тонн нефти до конца 2020 года, сообщила российская компания.

"Роснефть" и компания Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 миллионов тонн нефти до конца 2020 года", — говорится в сообщении.

Подписание состоялось в рамках визита главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина в Нью-Дели. В ходе визита была также проведена рабочая встреча с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом.

Стороны обсудили вопрос обеспечения индийских потребителей качественным сырьем и нефтепродуктами, в том числе увеличения поставок российской нефти в Индию. В ходе встречи также обсудили текущие совместные проекты "Роснефти" и индийских компаний, в числе которых Сахалин-1, "Таас-Юрях", Ванкорский кластер (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении), "Дальневосточный СПГ" и Nayara Energy.

"Роснефть" также сообщила, что Индия приняла принципиальное решение об участии в проекте "Восток ойл". "Отдельной темой переговоров стал вопрос участия индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края России – "Восток Ойл". Как заявил Дхармендра Прадхан, индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте", — говорится в релизе.

"Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в "Восток ойл", стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний", — сообщает "Роснефть".

Проект "Восток ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок. По оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, затраты на реализацию арктического проекта "Восток ойл" в создаваемой новой нефтегазовой провинции на Таймыре могут составить до 10 триллионов рублей.