МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Входящие в группу "Сафмар" нефтяные компании планируют поставить в Белоруссию в феврале 450 тысяч тонн нефти, сообщила пресс-служба "Сафмара".

Из этого объема 100 тысяч тонн компании планируют поставить по железной дороге, уточнила пресс-служба.

Ранее в среду глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что планируемый "Сафмаром" объем поставок на февраль составляет порядка 250 тысяч тонн.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Кроме того, Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на НПЗ в Новополоцке.