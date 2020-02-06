МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года, обогнав Мексику, следует из отчета Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь-ноябрь прошлого года.

Объем поставок из России в октябре составил 20,921 миллиона баррелей. Первое место по экспорту сохранила Канада, которая поставила 136,513 миллиона баррелей, поставки из Мексики составили 17,089 миллиона баррелей. Объем экспорта из Саудовской Аравии в США составил 13,766 миллиона баррелей.

При этом объем поставок в ноябре из России составил 19,209 миллиона баррелей, тем самым вернувшись на третье место. Экспорт из Канады в ноябре составил 118,784 миллиона баррелей, из Мексики — 21,163 миллиона, а Саудовская Аравия поставила 10,662 миллиона баррелей.

Данные за декабрь еще не публиковались.