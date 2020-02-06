МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия не сформировала свою позицию по реакции ОПЕК+ на коронавирус, нужно еще некоторое время для оценки ситуации, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что в настоящее время технический комитет ОПЕК+ обсуждает различные варианты реакции.

"Сейчас в Вене продолжает работу JTC (технический комитет по мониторингу сделки ОПЕК+ — ред.). Там есть наши специалисты, там смотрят ситуацию, различные варианты обсуждают. Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом. Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки на нефть", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия к углублению сокращения или сделка должна быть продлена.