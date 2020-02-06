МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сообщения СМИ о том, что Китай может объявить форс-мажор по некоторым поставкам СПГ на фоне спада спроса из-за коронавируса, пока официально не подтверждены, но эксперты не исключают реализации этого сценария. С учетом того, что спотовые цены на СПГ и без того находятся на исторических минимумах, данная индустрия может оказаться под ударом. Не исключение и российские проекты, хотя они пока защищены долгосрочными контрактами по предоплате и сравнительно небольшими объемами поставок.

Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявила форс-мажор по некоторым поставкам для нее сжиженного природного газа от как минимум трех контрагентов, сообщает агентство Рейтер. Названия этих компаний не уточняется, но сообщается, что форс-мажор объявлен на февраль и март.

Таким образом, подтвердились ранее сделанные предположения ряда СМИ о том, что китайские импортеры СПГ рассматривают возможность временной приостановки контрактов из-за рисков влияния коронавируса на спрос на энергоносители. По данным газеты Financial Times, форс-мажор может быть объявлен CNOOC и, возможно, Sinopec и China National Petroleum Corporation (CNPC).

ЭЛЕМЕНТ ТОРГА

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, сообщения о форс-мажоре от китайских покупателей СПГ можно считать, в том числе, актом торга между США и Китаем в рамках спора о пошлинах вслед за первой фазой торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Китай сообщил о понижении импортных пошлин на ряд товаров из США. Аналитики восприняли объявление как попытку властей КНР улучшить настроения участников экономической активности, подорванные вспышкой коронавируса. Болезнь, жертвами которой стали более 500 человек, больно ударила по рынкам, цепочкам поставок и настроениям инвесторов", — рассуждает аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

С 14 февраля дополнительные тарифы на ряд товаров из США будут снижены до 5% с 10% и до 2,5% с 5,0%. Конечно же, необходимо будет проверить, войдет ли СПГ в ряд этих товаров, но, скорее всего, войдет. В связи с этим историю с коронавирусом можно считать завершенной, вероятная цель достигнута, полагает она.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕГАТИВ

Вместе с тем, аналитики напоминают, что снижение цен на СПГ и без этого наблюдается на спотовых рынках Дальнего Востока. В конце января цены некоторых контрактов на поставку СПГ в марте опустились ниже 4 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), то есть в диапазон 140-150 долларов/100 кубометров.

"Это минимальные уровни за 10 лет. Причин этому несколько — в частности, новые объемы СПГ из США, России и Австралии, с одной стороны, и теплая погода в Европе и Японии — с другой", — отметил старший аналитик банка "Уралсиб" Алексей Кокин.

Оценивать, насколько негативным для рынка газа окажется дополнительный фактор в виде китайского коронавирусного форс-мажора, пока рано, поскольку на текущий момент точно неизвестно, какие компании и контракты затронет подобная мера. Например, по заявлением СЕО Total, компания не была информирована про форс-мажор, хотя в прессе Total и Shell фигурировали, напомнила аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко.

"Однако, конечно, ситуация в Китае добавляет негатива для рынка, конъюнктура которого в текущем году и так непростая, а спотовые цены находятся вблизи исторических минимумов", — признает она.

РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ: БЕЗ ПАНИКИ!

В среду, ситуацию с поставками СПГ в Китай прокомментировал российский "Новатэк", который заверил, что поставки с "Ямала СПГ" в Азию не нарушены и все договора выполняются. Пока непосредственной угрозы для российского газового бизнеса эксперты не наблюдают.

"Исходя из последних новостей, контракты "Новатэка "и "Газпрома" выполняются согласно планам. Хотя существует риск прямого эффекта на поставки российских компаний, в случае дальнейшего усугубления ситуации. Мы считаем вероятность его реализации низкой, отмечая, что китайская CNPC владеет 20% в проекте "Ямал СПГ", а "Сила Сибири" является крупным стратегическим проектом РФ и Китая", — говорит Бутко.

Поставки по "Силе Сибири" в 2020 году намечены на уровне 5 млрд кубометров, а объем обязательного отбора — 85% от этой величины, напомнил Кокин. "Это довольно скромный объем на фоне потребления более 300 млрд кубометров в год (менее 2% от потребления), поэтому можно ожидать, что на отборе газа "Силы Сибири" эпидемия не отразится", — прогнозирует он. Кроме того, эти поставки производятся по долгосрочному контракту и уже оплачены.

ЕВРОПА НАМ НЕ ПОМОЖЕТ

В свою очередь, Лукичева напомнила, что стоимость СПГ в Азии уже упала до 2,8-3,5 доллара за миллион БТС, что сравнимо со стоимостью трубопроводного газа.

"В связи с этим конкуренция на рынке СПГ может обостриться еще сильнее, что, несомненно, окажет влияние на российские СПГ-проекты", — полагает она.

То же касается трубопроводного газа. На данный момент его переброска с восточного направления в Европу технически невозможна, поскольку трубопровод не соединен с единой системой газоснабжения (ЕСГ) и с экспортными трубопроводами в ЕС и Турцию, а также не подключен к заводам СПГ.

Тем более, в Европу и так поступают дополнительные объемы газа из-за слабого спроса в Китае, что, в свою очередь, давит на цены. "Низкие цены на газ связаны с тем, что мы вынуждены принимать больше СПГ на рынке Европы. И причиной этого является слабый спрос в Китае из-за коронавируса. Китай покупает меньше природного газа, и поэтому СПГ идет в Европу, оказывая давление на рынок. В свою очередь, это означает, что страдают цены", — пояснил в четверг глава австрийской OMV Райнер Зеле.

Таким образом, снижение спотовых цен на СПГ в какой-то мере отразится на всех поставщиках, даже если основная часть их поставок индексирована к нефти, делает вывод Лукичева.