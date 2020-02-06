МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Технический комитет ОПЕК+ рекомендует дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки для стабилизации нефтяного рынка после вспышки коронавируса, сообщили агентства Блумберг и Рейтер со ссылкой на источники.

"Эксперты технического комитета ОПЕК+ рекомендовали сократить добычу нефти на 600 000 баррелей в сутки, чтобы компенсировать снижение спроса, возникшего из-за вспышки коронавируса", — говорится в сообщении Блумберга.

Рекомендация техкомитета не является окончательным решением, традиционно далее ее рассматривает министерский мониторинговый комитет альянса.

По словам источников, техкомитет не пришел к соглашению по поводу проведения экстренной встречи ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае ОПЕК+ обсуждает перенос министерских встреч на более ранний срок, а СМИ сообщали об анализе альянсом дополнительных действий для поддержания баланса на рынке, включая варианты увеличения сокращения добычи и продление соглашения.