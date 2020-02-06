ХЕЛЬСИНКИ, 6 фев — ПРАЙМ. Компания Terrafame получила разрешение правительства Финляндии на добычу урана на месторождении в восточной части страны, говорится в четверг в сообщении этого правительства.

"Шестого февраля правительство предоставило Terrafame Oy разрешение, упомянутое в законе о ядерной энергии для операций по добыче и обогащению руды. Лицензия дает право компании выделять уран из руды, добытой на руднике Соткамо", — говорится в сообщении. Разрешение действительно на срок действия рудника, но не дольше, чем до конца 2050 года. Разрешение теряет силу, если добыча урана не началась в течение трех лет с даты, когда будут получены все разрешения.

Правительство считает, что проект отвечает интересам общества и требованиям ядерной и радиационной безопасности. До начала эксплуатации урановому заводу по-прежнему потребуется разрешение от управления по радиационной и ядерной безопасности (STUK) страны.

Разрешение позволит Terrafame — компании с крупным участием государства (71,8%) — стать первой финской компанией, добывающей уран на коммерческой основе. Terrafame планирует выпускать оксид урана "желтый кек" (yellowcake), применяемый далее для производства ядерного топлива.

В июне 2019 года Центр радиационной безопасности Финляндии выдал положительное заключение на запрос о разработке месторождения — это явилось прологом к решению правительства.