МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Решение России по возможному сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+ является вопросом ближайших дней, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я думаю, это вопрос ближайших дней. Как ситуация будет развиваться, посмотрим в течение ближайших нескольких дней", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос сколько времени нужно России для того, чтобы определиться с решением по возможному сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

О том, к чему склоняется Россия, по его словам, можно будет сказать на следующей неделе.

В четверг агентство Блумберг сообщало со ссылкой на делегата технического комитета экспертов ОПЕК+, что по итогам прошедшего заседания этого техкомитета он рекомендует дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь организация ожидает решения России.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.