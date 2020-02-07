МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Зарубежнефти" по РСБУ в 2019 году выросла на 12% по сравнению с 2018 годом и составила 11,997 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

При этом выручка за отчетный период снизилась на 8,9%, до 40,4 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 8%, составив 27,4 миллиарда рублей. А прибыль от продаж составила 22,7 миллиарда рублей, упав на 12%.

Себестоимость продаж нефти компанией уменьшилась также на 12% и составила 12,4 миллиарда рублей. Прочие расходы выросли на 10%, до 32,7 миллиарда. Управленческие расходы увеличились на 18,9%, составив 4,5 миллиарда рублей.

Капитал и резервы "Зарубежнефти" на 31 декабря 2019 года выросли на 4,3% — до 146,8 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании уменьшились на 15%, до 14,331 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 30%, составив 12,9 миллиарда рублей.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственный акционер — РФ в лице Росимущества.