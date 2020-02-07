ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Министерство энергетики США пока не видит значительного эффекта на рынок энергоресурсов из-за коронавируса, заявил в ходе общения с журналистами пятницу министр энергетики США Дэн Бруйетт.

В среднесрочной перспективе влияние на рынок будет зависеть от того, как Китай продолжит контролировать распространение заболевания и какие решения примет ОПЕК.

"Я думаю, что очень важно для нас очень внимательно следить за действиями Китая. Если он сможет контролировать распространение вируса, возможно, вы сможете увидеть незначительный эффект, если нет, то мы, возможно, увидим замедление китайской экономики", — заявил он журналистам.

Он добавил, что "если полёты (в Китай) все остановятся, совершенно очевидно, что мы увидим вторичный эффект, связанный с авиационным топливом, и, как следствие, изменения стоимости энергоресурсов по всему миру".

По его словам, важно здесь смотреть и за тем, что будет предпринимать ОПЕК.

"Нужно посмотреть, что будет делать ОПЕК в ближайшие дни. Я думаю, что они будут обсуждать этот вопрос. Решения, которые они примут, будут влиять на весь мир. Я думаю, что какое-то решение будет принято в ближайшие 14 дней. И тогда мы более точно будем понимать, какая ситуация ожидается на рынке. Прямо сейчас я могу сказать, что влияние есть, но оно не значительно", — заключил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияет на мировой баланс спроса и предложения, снижение потребления нефти в мире может составить 150-200 тысяч баррелей в сутки в 2020 году.

В четверг агентство Блумберг сообщало со ссылкой на делегата технического комитета экспертов ОПЕК+, что техкомитет по итогам заседания в Вене рекомендует дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь организация ожидает решения России.