МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть уверенно опускаются в пятницу вечером на фоне комментариев министров энергетики РФ и США относительно влияния коронавируса на рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.21 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,62%, до 54,59 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,92%, до 50,48 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на слова минэнерго РФ Александра Новака о том, что ситуация с коронавирусом не окажет существенного влияния на нефтяной рынок.

Кроме того, такого же мнения придерживается и министр энергетики США Дэн Бруйетт, который также ранее в пятницу сказал журналистам, что минэнерго пока не видит значительного воздействия на рынок энергоресурсов из-за коронавируса.

Накануне агентство Блумберг сообщало со ссылкой на делегата технического комитета экспертов ОПЕК+, что техкомитет по итогам заседания в Вене рекомендует дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Тем временем нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 7 февраля, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну, до 676 агрегатов.