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МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Москва и Минск будут способствовать достижению коммерческих договоренностей относительно поставок нефти из РФ в Белоруссию, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Что касается поставки нефти, которая была предметом обсуждения в средствах массовой информации, … вместе будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять регулирование, условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется, и мы будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений для того, чтобы обеспечить республику Беларусь необходимыми объемами нефти", — сказал Козак журналистам.

России и Белоруссии до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти. Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне этих споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Кроме того, Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на НПЗ в Новополоцке.