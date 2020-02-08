МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Добыча нефти в Ливии в результате блокирования нефтяных портов снизилась до 181,5 тысячи баррелей в сутки, потери уже превысили один миллиард долларов, сообщила Национальная нефтяная компания Ливии (NOC).

"Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) вновь призывает к снятию блокады (с нефтяных терминалов — ред.), что позволит немедленно возобновить добычу нефти в интересах Ливии и населения страны", — говорится в заявлении NOC, опубликованном в Twitter.

В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

NOC — интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи.