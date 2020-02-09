МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Проект по строительству Россией для Судана плавучего атомного энергоблока находится лишь на самом начальном этапе согласования, должны быть проработаны много деталей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в стране Владимир Желтов.

"Интерес к этой теме вполне понятен, в том числе с учетом строительства российскими атомщиками традиционной наземной АЭС в соседнем Египте. Отмечу, что проект с плавучим энергоблоком для Судана находится лишь на самом начальном этапе согласования. В этом деле должны быть проработаны в комплексе многие аспекты – технического, правового, наконец, инвестиционно-финансового порядка. Все это довольно сложно и затратно и в обычных условиях, а в нынешних суданских реалиях и вовсе непросто. Тем не менее, интерес к этому проекту у суданской стороны сохраняется", — сказал дипломат.

В 2017 году Россия и Судан подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, а также соглашение о развитии проекта сооружения АЭС на территории Судана. В ноябре 2017 года экс-президент Судана Омар аль-Башир заявил в интервью РИА Новости в рамках своего визита в Россию, что Судан рассчитывает на строительство в стране плавучей АЭС, а затем и основной атомной станции на 1,2 тысячи мегаватт в рамках сотрудничества с РФ по мирному атому.

В 2019 году в городе Певек на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". ПАТЭС оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.