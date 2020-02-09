БАКУ, 9 фев — ПРАЙМ. Азербайджан полностью выполнил обязательства в рамках ОПЕК+ в январе, среднесуточная добыча составила приблизительно 770 тысяч баррелей нефти, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

В декабре, по данным минэнерго Азербайджана, среднесуточная добыча нефти в стране составила 771 тысячу баррелей.

"В прошлом месяце Азербайджан выполнил взятые обязательства по ОПЕК+. По обязательствам, наша среднесуточная добыча составляет 769 тысяч баррелей. Вполне вероятно, наша среднесуточная добыча в январе составила 770 тысяч баррелей", — сообщил Шахбазов журналистам.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи в первом квартале 2020 года на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Азербайджан обязался снизить добычу нефти на 27 тысяч баррелей, с января 2020 года суточная добыча страны должна сохраниться на уровне 769 тысяч баррелей. Следующая встреча ОПЕК+ ожидается в марте.