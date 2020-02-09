БАКУ, 9 фев — ПРАЙМ. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что заседание представителей ОПЕК+, видимо, пройдет в начале марта, как и планировалось, и министры, по всей вероятности, не будут встречаться специально для обсуждения ситуации с коронавирусом, который хотя и повлиял на изменения цен в пределах 10%, но сейчас ситуация стабилизируется, впрочем, обсуждения этой темы ведутся, их координирует ОПЕК.

"Ранней встречи в формате ОПЕК+ из-за коронавируса, скорей всего, не будет. Страны ведут обсуждения с коронавирусом в формате ОПЕК, координация этих обсуждений ведется со стороны секретариата ОПЕК. Азербайджан также представляет свою позицию", — заявил Шахбазов журналистам.

По его словам, "ранее были предложения провести запланированную на март встречу ранее, в середине или конце февраля".

"Но затем ситуация обсуждалась вместе. Собрание пройдет в начале марте, как и планировалось", — подчеркнул министр.

Министр также добавил, что "коронавирус оказал влияние на цены на нефть — свыше 10%, но сейчас ситуация стабилизируется".

"Ситуация меняется, мы в начале марта, встретившись в Вене, обсудим этот вопрос. Технический комитет уже встретился, дал некоторые рекомендации. На министерской встрече также будут рассмотрены эти вопросы, задача комитета состоит только в рекомендациях", — заключил он.