МИНСК, 9 фев — ПРАЙМ. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, каких-то особых условий не нужно, Минск при этом продолжит работу абсолютно со всеми субъектами нефтяного рынка России, заявил в воскресенье первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть, по договоренности с российскими нефтяными компаниями, по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", — цитирует Крутого госагентство Белта.

По его словам, президент России Владимир Путин согласился с этим подходом и пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в работе Минска с российскими добывающими компаниями. "Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше", — уточнил первый вице-премьер.

При этом он обратил внимание, что российский нефтяной рынок очень неоднороден, и констатировал, что, по сути, половину января стороны не находились в режиме переговоров из-за того, что в РФ продолжались новогодние каникулы. Однако теперь, по словам Крутого, интенсивность контактов между субъектами хозяйствования двух стран выросла.

"И мы видим, что в той же России примерно 100 миллионов тонн нефти из общего объема добывается и поставляется небольшими компаниями. Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Беларусь поставляет в основном "большая пятерка" — "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании… С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжатся", — заметил Крутой.

По его словам, уже в ближайшие дни министр энергетики России Александр Новак пообещал с ними всеми встретиться, обозначить новые условия работы на белорусском рынке и оказать "всяческое содействие в скорейшем заключении ценовых контрактов". "Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", — заверил первый вице-премьер республики.