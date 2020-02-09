МИНСК, 9 фев — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой ожидает, что в скором времени, после снятия ряда ограничений, интерес к рынку республики со стороны мелких и средних нефтяных компаний из РФ повысится, благодаря чему стороны смогут заключить новые контракты на поставку нефти.

Как передает госагентство Белта, Крутой, в частности, обратил внимание, что ранее при поставках российской нефти определенным ограничением было то, что "белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный". "Существовали определенные ограничения по допуску к транзитной трубе "Транснефти". Президент России пообещал эти все ограничения снять. Они установлены для всех экспортных рынков и поставок его отдельным указом. На Беларусь этот указ не будет распространяться", — сказал Крутой в воскресенье.

"То есть, любая компания, которой будет выгодно и интересно работать с нашими НПЗ, получит допуск к трубе, транзиту, поставкам через "Транснефть" как агента. Здесь никаких ограничений не будет. И мы ожидаем, что интерес к нашей стране и рынку со стороны этих — более мелких и среднего уровня — субъектов повысится и мы сможем в скором времени эти контракты заключить", — пояснил он.

Чиновник также сообщил, что президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Козака, который до недавнего времени курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера, а сейчас занимает должность замглавы администрации президента РФ, ответственным по работе с Белоруссией на нефтяном рынке.

"Ему (Козаку – ред.) специфика всех наших взаимоотношений знакома, и он пообещал на своем уровне, если необходимо, координировать и оперативно решать все возникающие вопросы. Но мы ожидаем — это большой прорыв наших текущих договоренностей — что вскоре эта нефтяная проблема решится полностью", — добавил Крутой.

В пятницу в Сочи состоялись переговоры Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам встречи Козак, в частности, заявил, что цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться рынком. По словам Козака, стороны также условились, что в случае коммерческих договоренностей РФ будет допускать нефтяные компании, которые достигли таких договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи.