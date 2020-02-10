МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Технический мониторинговый комитет экспертов ОПЕК+ по итогам трехдневного заседания, прошедшего на прошлой неделе, рекомендовал не только продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года, но и углубить его до конца второго квартала, говорится в опубликованном на сайте ОПЕК заявлении президента организации, министра энергетики Алжира Мохамеда Аркаба.

Ранее в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на это заявлении сообщило о рекомендации техкомитета ОПЕК+ продлить сделку до конца 2020 года из-за влияния вспышки коронавируса в Китае на рынок нефти.

"Техкомитет рекомендовал продлить добровольную корректировку добычи в рамках "Декларации о сотрудничестве" до конца 2020 года и осуществить дополнительную корректировку (уровня добычи — ред.) на период до конца второго квартала", — сообщается в заявлении.

При этом конкретных цифр по дополнительному объему сокращения добычи нефти, которое стоит рассмотреть странам альянса, в релизе не приводится. Отмечается, что Аркаб намерен продолжить консультации со всеми участвующими в сделке ОПЕК+ государствами для достижения консенсуса по рекомендации техкомитета.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. При этом в минувший четверг агентство Блумберг сообщало со ссылкой на делегата техкомитета, что по итогам заседания в Вене эксперты альянса рекомендует дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, а также продлить соглашение до конца года.