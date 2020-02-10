ДОХА, 10 фев — ПРАЙМ. Поступления в бюджет Ливии от экспорта нефти в январе 2020 года сократились до нуля из-за захвата портов Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с командующим Халифой Хафтаром, снижение добычи и приостановка экспорта нефти в стране привела к прямым потерям в размере более 2,5 миллиарда ливийских динаров (1,77 миллиарда долларов), говорится в отчете Центробанка Ливии от 10 февраля, размещенном в соцсети Twitter.

"Центробанк Ливии призывает всех незамедлительно восстановить нефтедобычу и экспорт нефти, поскольку потеря единственного источника дохода государства ведет к политическому, экономическому и социальному кризису в стране. Приостановка добычи нефти и ее экспорта стали причиной потери более 2,5 миллиарда ливийских динаров (1,77 миллиарда долларов) прямых доходов за январь, а также непрямых доходов", — отмечается в примечании Центробанка к отчету о расходах властей в Триполи на госнужды.

Кроме того, в своем отчете ЦБ отметил, что казна Ливии не получила никаких доходов от продажи топлива на местном рынке. При этом доходы от продажи нефти в декабре 2019 года в размере 2,471 миллиарда динаров были получены в январе.

Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) со штаб-квартирой в Триполи 8 февраля сообщила, что добыча нефти в Ливии в результате блокирования нефтяных портов снизилась до 181,5 тысячи баррелей в сутки (нормальный уровень — 1,22 миллиона баррелей в день), потери уже превысили один миллиард долларов. В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий ЛНА Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.