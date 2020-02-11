МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Москва воспользовалась антироссийской политикой США, увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, пишет немецкое издание Die Welt.

Газета поясняет, что, несмотря на введение Вашингтоном санкций в отношении России, ограничительные меры против других государств (например, в отношении Ирана и Венесуэлы) привели к увеличению физического экспорта сырой нефти из РФ.

Как следует из данных Агентства энергетической информации при министерстве энергетики Соединенных Шатов, на которые ссылается издание, Россия в октябре прошлого 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США.

На первом месте — Канада. На третьем, после России, Мексика.

В ноябре уровень поставок нефтепродуктов установил исторический рекорд: он превысил показатель 2018 года в два с половиной раза и составил 19,2 миллиона баррелей.