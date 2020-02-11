МИНСК, 11 фев — ПРАЙМ. Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям, сообщили РИА Новости в концерне "Белнефтехим".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", — сказал представитель концерна.

Комментируя возможность негативного влияния забора технологической нефти из трубопровода на транзит, он подчеркнул, что его не может быть. "Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на (объеме — ред.) прокачке нефти транзитом", — отметил собеседник. Он добавил, что при этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.

Представитель концерна обратил внимание, что "Транснефть" уведомлена о происходящих на белорусском участке трубопровода мероприятиях по забору технологической нефти из не задействованных в транзите участков.

В "Транснефти" заявили, что забор технологической нефти белорусскими НПЗ пока никак не сказался на транзите нефти из РФ через Белоруссию, он снижает лишь пропускную способность на сами заводы.

"По поводу использования белорусскими НПЗ технологической нефти из нефтепроводов для переработки — нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось. Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ", — сказал советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар". Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале.

Глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что есть предварительные заявки на прокачку в Белоруссию в феврале 80 тысяч тонн нефти от "Татнефти" и порядка 250 тысяч тонн от "Сафмара". Вместе с тем в пресс-службе "Сафмара" отмечали, что компании группы планируют поставить в феврале в Белоруссию около 450 тысяч тонн нефти, в том числе около 100 тысяч тонн по железной дороге. Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.