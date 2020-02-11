МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в 2019 году снизились на 6% по сравнению с 2018 годом и составили 121,444 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом объем экспорта нефти в прошлом году вырос на 2,7% — до 267,466 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов снизился на 5% — до 142,802 миллиона тонн, в денежном выражении — на 14,5%, до 66,887 миллиарда долларов.

В декабре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к ноябрю на 5,3% — до 21,096 миллиона тонн, доходы — на 1%, до 9,608 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в декабре вырос на 12% относительно ноября — до 13,829 миллиона тонн, доходы — на 13,3%, до 6,122 миллиарда долларов.

ГАЗ

Доходы РФ от экспорта трубопроводного газа в 2019 году снизились на 15,3% по сравнению с 2018 годом — до 41,633 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В целом экспорт такого газа в прошлом году снизился на 0,3% — до 219,9 миллиарда кубометров.

При этом в декабре экспорт газа вырос в месячном выражении на 5,5% — до 20,9 миллиарда кубометров, а доходы от него увеличились на 9,7% — до 3,889 миллиарда долларов.

Согласно законодательству РФ, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только "Газпром"<GAZP>.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в 2019 году вырос на 12,8% по сравнению с 2018 годом — до 20,05 миллиарда кВт.ч.

В декабре 2019 года экспорт снизился на 20,5% по сравнению с ноябрем — до 1,666 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-декабре выросли на 12,1% — до 911,3 миллиона долларов. В декабре доходы от экспорта сократились на 26,8% по сравнению с ноябрем — до 67,6 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии за 12 месяцев сократился на 68,7%, до 1,618 миллиарда кВт.ч, в денежном выражении — снизился на 60,2%, до 33,8 миллиона долларов.

При этом в декабре прошлого года импорт электроэнергии в физическом выражении вырос на 9,3% по отношению к ноябрю — до 137,1 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении показатель сократился на 6%, до 3,9 миллиона долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в 2019 году сократились на 6,2% по сравнению с предыдущим годом и составили 15,987 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в физическом выражении объем экспорта угля из РФ за 2019 год увеличился на 2,9% — до 205,394 миллиона тонн.

В декабре 2019 года на экспорт было поставлено 17,955 миллиона тонн угля (рост на 0,3% к ноябрю) на общую сумму 1,273 миллиарда долларов (рост на 1%).