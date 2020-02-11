МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" за 2019 год обеспечит самый высокий уровень выплат дивидендов — порядка 283 миллиардов рублей, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Доходы РФ от экспорта трубопроводного газа в 2019 году упали на 15,3%, от нефти - на 6%

"Несмотря на инвестиционную программу, за 2019 год обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов, это порядка 283 миллиардов рублей. По итогам года мы (по предварительным цифрам) около 3,6 триллиона рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны", — сказал Сечин.

Объем инвестиций компании в 2019 году составил около 1 триллиона рублей, как и предполагалось, сообщил Сечин.

"Объем инвестиций в прошлом году составил, как и предполагалось, почти триллион рублей. Компания продолжает сохранять лидирующее положение по удельным капитальным затратам нефте- и газодобычи", — сказал Сечин.

"ВОСТОК ОИЛ"

Путин пожелал Сечину успехов в реализации проекта "Восток Ойл": это приведет к росту ВВП и укрепит позиции страны в Арктике.

В ходе встречи с президентом Сечин отметил, что в рамках тех поручений, которые даны по реализации национальных проектов, "Роснефти" поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. "И в рамках выполнения указанной задачи наша компания совместно с партнерами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Проект называется "Восток Ойл", — рассказал он.

Как отметил глава "Роснефти", общий объем инвестиций в этот проект на весь период его реализации составит более 10 триллионов рублей, также это приведет к росту ВВП страны на два процента ежегодно.

"Владимир Владимирович, в рамках тех поручений, которые даны по реализации национальных проектов, нам поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. И в рамках выполнения указанной задачи наша компания совместно с партнерами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы", — сказал Сечин.

"Проект называется "Восток Ойл". Ресурсная база на данном этапе, Владимир Владимирович, порядка пяти миллиардов тонн нефти. Общий объем инвестиций в этот проект на весь период реализации проекта составит более 10 триллионов рублей. На первом этапе мы уже планируем около двух триллионов", — добавил он.

Путин подчеркнул, что проект очень большой и перспективный.

"Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов. Нужно только все как следует посчитать", — сказал он.

"Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы – примерно 800 километров, внутрипромысловые – порядка 7 тысяч километров, электросетевое хозяйство – 3,5 тысячи километров, две тысячи мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест – порядка 100 тысяч. В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2% ежегодно", — отметил в свою очередь Сечин.

ДОБЫЧА

Добыча углеводородов "Роснефти" по итогам 2019 года осталась на уровне 2018 года и составила 285,5 миллиона тонн тонн нефтяного эквивалента, сообщил Сечин.

"Объем добычи по итогам 2019 года остался на уровне предыдущего года – это 285,5 миллиона тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте). И при этом среднесуточный уровень добычи составил 5,8 миллиона баррелей в сутки. Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли", — заявил Сечин.

При этом сдерживали рост добычи обязательства компании в рамках сделки ОПЕК+, отметил он.

"Как раз ограничения ОПЕК+ мы выполняли, и это привело к некоторому сдерживанию добычи. Но это повлияло на ценовые параметры на рынке", — сказал Сечин.

"Роснефть" в 2018 году увеличила добычу углеводородов на 1,3%, до 285,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента.