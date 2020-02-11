МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Несанкционированный забор технологической нефти Белоруссией для переработки на своих НПЗ пока не угрожает поставкам по нефтепроводу "Дружба", но ситуация в любой момент может измениться, считают эксперты. Если объем забираемой нефти увеличится, давление в трубе может упасть, что отразится на экспорте. Тогда дело может дойти до судебных разбирательств.

Ситуация с переговорами по ценам на нефть между Москвой и Минском похоже, заходит в тупик. В ходе прошедших в начале февраля встреч президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко согласия достичь не удалось. Белоруссия сообщила о намерении начать в ближайшие дни переговоры с компаниями РФ о поставках нефти в марте, однако подписанных контрактов по-прежнему нет. Пока согласованы лишь относительно небольшие объемы от ряда компаний, в частности, "Сафмара".

Минск не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в "нефтянке". Он настаивает на отмене премий для компаний РФ при поставках в республику и активно ищет альтернативу российской нефти.

На этом фоне в концерне "Белнефтехим" заявили, что страна начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям. Белорусская сторона заверяет, что никакого негативного влияния на транзит не будет, что подтвердили и в "Транснефти". Пока белорусский забор технологической нефти лишь снижает пропускную способность на сами заводы, сообщили в российской компании.

ВОЗМОЖНОСТИ

Доступ к трубе у белорусской стороны есть, поскольку из "Дружбы" так или иначе нефть подводилась на местные НПЗ для переработки, подтвердили агентству "Прайм" эксперты. Как пояснили в Белоруссии, нефть поступает с тех веток, чьи мощности не задействованы в транзите.

"Что это означает на практике? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обозначить, чем является технологическая нефть – это по сути остатки нефти и нефтепродуктов, нефтесодержащей жидкости в трубе. Они необходимы для того, чтобы поддерживать давление в системе и эффективность ее работы. Это необходимые объемы сгустков нефти, которые всегда должны присутствовать в трубе", — пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Важно понимать, что труба не может оставаться пустой, в ней должна присутствовать технологическая нефть для нормального поддержания ее функционала. По словам аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, пока ничего особенно криминального не происходит: Белоруссия забирает технологическую нефть из трубопровода для обеспечения своих НПЗ, которая обычно создает давление в трубе для транспортировки.

"Это обычно делается в критической ситуации, а она складывается именно таковой, поскольку недавно компания "Лукойл" сообщала о дефиците топлива на собственных НПЗ в стране", — говорит эксперт.

По ее словам, возможно, выбор технологической нефти является частью компенсации прокачки загрязненной нефти по трубопроводу в 2019 году.

РИСКИ ДЛЯ ПОСТАВОК ПО "ДРУЖБЕ"

Однако, несмотря на то что технологическая нефть находится на территории Белоруссии, по факту она является компонентом транспортируемой западным потребителям нефти, и именно это обстоятельство при увеличении аппетитов белорусских НПЗ может стать предметом дальнейших разногласий, считает Жарский.

На текущий момент нефть забирается из участков, которые не задействованы в транзите, но система при этом общая и регулярно между собой сообщается – так как на НПЗ по этой же системе продолжает поступать нефть из России от того же "Сафмара". Поэтому если такая практика продолжится, и если технологическая нефть будет подаваться за счет иных манипуляций из транзитных веток, то в таком случае Россия уже действительно может выступить с претензиями к союзному государству, так как по факту это будет незаконное использование сырья, говорит он.

Оценить количество забираемой технефти из трубы достаточно сложно, но это вряд ли большие объемы, которые обеспечат работой местные НПЗ. Скорее такой жест выглядит как попытка неудачного политического давления на Россию. Между тем, воспрепятствовать Россия технически такому забору нефти не сможет, это необходимо делать в ручном режиме, что на территории Белоруссии проблематично.

С другой стороны, если эти действия окажут негативное влияние на транзит в ЕС, то здесь уже можно воздействовать правовыми методами, но опять же это приведет к новым выпадам со стороны Лукашенко.

Если ситуация затянется, а выбор нефти примет массовый характер, то давление в трубопроводе может упасть, согласна Лукичева. Соответственно, это затормозит экспортные поставки, и "Транснефть" вынуждена будет решать ситуацию.

"Поскольку переговоры продолжаются, то будем надеяться, что конфликт все же разрешится до приобретения критического характера. Другое дело, что после эти действия перейдут в разряд подсудных как нарушение контракта", — заключила она.