МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 10 тысяч баррелей в сутки, до 13,2 миллиона баррелей в сутки против январского прогноза в 13,3 миллиона баррелей, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

На 2021 год прогноз также ухудшен на 15 тысяч баррелей, до 13,56 миллиона баррелей с 13,71 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в стране в 2019 году составила в среднем 12,24 миллиона баррелей в сутки.

EIA также понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent по итогам текущего года до 61,25 доллара за баррель с прежних 64,83 доллара, а на 2021 год — сохранило на уровне 67,53 доллара за баррель.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год понижен до 55,71 доллара за баррель против январской оценки в 59,25 доллара, а на 2021 год — также сохранён, на уровне 62,03 доллара за баррель.

Минэнерго США ожидает, что ОПЕК сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в период с марта по май.

Таким образом, EIA ожидает, что добыча нефти ОПЕК составит 28,9 миллиона баррелей в сутки в среднем за весь 2020 год, что на 300 тысяч баррелей меньше показателя из январского прогноза.