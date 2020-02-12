МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент РФ Владимир Путин пожелал главе "Роснефти" Игорю Сечину успехов в реализации "Восток Ойл". Сечин получил от российского президента сигнал на реализацию крупнейшего нефтяного проекта за всю историю "новой" России.

"Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что, желаю вам успехов. Нужно только все как следует посчитать", — сказал российский президент.

СЕЧИН ВПИСАЛСЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Глава "Роснефти" сумел убедить правительство в необходимости освоения новой нефтегазовой провинции в рамках национального проекта, который предусматривает рост грузопотока по Северному морскому пути.

"В рамках выполнения указанной задачи наша компания совместно с партнерами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Проект называется "Восток Ойл", — сообщил Сечин президенту. По его словам, реализация проекта "Восток Ойл" обеспечит рост ВВП страны на 2% ежегодно и упрочит позиции России в Арктике.

"Восток Ойл" – это перспективный, но очень дорогостоящий проект. В ходе его реализации предполагается провести разработку ряда месторождений, расположенных в районах Крайнего Севера, для чего требуется создать с нуля необходимую инфраструктуру.

Проект предусматривает освоение ряда месторождений на полуострове Таймыр: Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения "Роснефти" и Пайяхская группа месторождений, лицензия на разработку которой принадлежит "Нефтегазовому холдингу" во главе с Эдуардом Худайнатовым, а также перспективный Западно-Иркинский участок.

Во время встречи с главой государства Сечин озвучил совокупный объем инвестиций в проект, который составит 10 трлн рублей, что совпадает с оценкой, сделанной ранее министерством энергетики РФ. Уже на первом этапе реализации проекта планируется осуществить инвестиции в размере 2 трлн рублей.

"Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы – примерно 800 километров, внутрипромысловые – порядка 7 тысяч километров, электросетевое хозяйство – 3,5 тысячи километров, две тысячи мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест – порядка 100 тысяч. В целом, реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2% ежегодно", – сообщил Сечин на встрече с президентом.

ПОТЕНЦИАЛ ОГРОМНЫЙ, НО ТРЕБУЮТСЯ ЛЬГОТЫ

Об огромном потенциале "Восток Ойл" глава "Роснефти" рассказал во время ПМЭФ, прошедшего в Санкт-Петербурге в июне прошлого года, что вызвало фурор среди представителей делового сообщества.

Во время встречи с президентом Сечин в очередной раз подтвердил, что ресурсная база "Восток Ойл" на начальном этапе составляет порядка 5 млрд тонн нефти. По своему ресурсному потенциалу "Восток Ойл" сопоставим с Самотлором – самым крупным месторождением на территории бывшего Советского Союза, которое входит в десятку крупнейших нефтяных месторождений в мире.

В "Роснефти" прогнозируют, что добыча в рамках проекта уже к 2030 году может достичь 100 млн т/г. В прошлом году совокупная добыча крупнейшей российской нефтяной компании составила 285,5 млн тонн н. э.

Реализация "Восток Ойл" стала возможной после ухода в отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым. "Финансовый блок" этого правительства выступал категорически против предоставления налоговых льгот проектов под предлогом "выпадения доходов бюджета". Однако используя административный ресурс, "Роснефть" настойчиво просила от правительства налоговые льготы – по разным оценкам, на сумму до 2,6 трлн рублей – взамен обещала инвестировать до 8,5 млрд рублей.

ХИНДИ РУСИ БХАЙ БХАЙ

Для реализации столь масштабного проекта "Роснефть" намерена привлечь иностранных партнеров. В поисках потенциального инвестора в сентябре прошлого года Сечин совершил деловой визит в Индию. Визит состоялся в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на переговорах о сотрудничестве в энергетике между российским президентом и премьер-министром Индии Нахандрой Моди во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

К добывающим активам в России давно проявляют интерес индийские нефтегазовые компании, с которыми у "Роснефти" сложились деловые взаимовыгодные отношения. 17 сентября в присутствии министра нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхана четыре индийские компании – Bharat PetroResources, Indian Oil, ONGC Videsh и Oil India – и "Роснефть" подписали необязывающее соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Восток Ойл". В январе 2020 года индийская сторона определилась окончательно, и Прадхан заявил, что его страна будет участвовать в проекте "Восток Ойл".

Вхождение в проект индийских компаний является аргументом Сечина в вопросе предоставления государственной поддержки для развития проекта. Сечин надеется на предоставление от государства таких же льгот, которые были предоставлены другому масштабному арктическому проекту — "Ямал СПГ", который успешно реализовал "Новатэк" и его зарубежные партнеры – французская Total, китайская CNPC и китайский "Фонд Шелкового пути".

Ранее источники в Нью-Дели сообщали, что потенциальные индийские партнеры примут участие в проекте только в случае предоставления налоговых льгот со стороны российского правительства.

"Роснефть" планирует продать потенциальным индийским партнерам миноритарную долю – до 20% "Восток Ойл".

В случае успешной реализации проекта, "Роснефть" рассчитывает поставлять нефть с Таймыра в Индию напрямую по Северному морскому пути. Для этого на судостроительном комплексе "Звезда", расположенном в дальневосточной бухте Большой Камень, "Роснефть" создает собственный танкерный флот ледового класса для транспортировки арктической нефти. Наличие собственных танкеров ледового класса позволяет обеспечить поставки российской нефти в рамках проекта "Восток Ойл" по Северному морскому пути как в восточном, так и западном направлении. Сечин уверен, что с учетом больших объемов добычи в рамках "Восток Ойл" использование собственного флота целесообразно, поскольку это обеспечивает бесперебойные поставки, нивелирует зависимость от ставок фрахта на международном рынке, а также обеспечит защиту санкций со стороны Вашингтона, который усиливает давление на "Роснефть".

ИНДИЯ ЗАМЕНИТ КИТАЙ

По оценкам Международного энергетического агентства, спрос на энергоносители в Индии удвоится к 2040 году в связи с растущим населением и быстро развивающейся экономикой. В настоящее время Индия является третьим крупнейшим в мире потребителем нефти и занимает четвертое место в мире по объемам нефтепереработки. Ожидается, что к середине 20-х годов Индия обгонит Китай по темпам роста потребления нефти.

В настоящее время зависимость страны от импорта нефти превышает 80%, и в ближайшие годы эта зависимость только увеличится. В начале года Прадхан заявил, что к 2030 году темпы роста спроса на энергоносители в Индии станут самыми высокими в мире.

По предварительным данным, потребление нефти в Индии в 2019 году выросло более чем на 3%, достигнув 4,88 млн барр./сут.